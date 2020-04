Proteste gegen Pandemie-Maßnahmen in den USA: Kulturkampf um das Virus

Erste Todesfälle früher als bisher bekannt. In den USA sind bereits am 6. und am 17. Februar Menschen an Covid-19 gestorben. Das ergaben die Autopsien der beiden Toten in Santa Clara, Kalifornien, wie die Gesundheitsbehörde CDC mitteilte. Keines der Opfer war gereist – was bedeutet, dass das Virus bereits damals in Kalifornien zirkulierte. Bislang war der erste offizielle Todesfall durch das neuartige Coronavirus am 29. Februar aus dem Bundesstaat Washington gemeldet worden.

China versucht, in den USA Panik zu verbreiten. Chinesische Agenten haben zu Beginn der Corona-Krise in den USA Falschnachrichten verbreitet, die darauf ausgelegt waren, Menschen zu verunsichern. Das berichtete die New York Times unter Berufung auf Geheimdienst-Quellen. In den Nachrichten, die auf den Handys von Millionen Amerikanern landeten, hieß es beispielsweise, Präsident Donald Trump werde das gesamte Land zusperren, sobald er überall Truppen postiert hat.

2700 Tote an einem Tag. In den USA sind innerhalb von 24 Stunden mehr als 2700 Menschen an Covid-19 gestorben, wie die Johns-Hopkins-Universität am Dienstagabend (Ortszeit) bekannt gab. Damit stieg die Gesamtzahl der Todesopfer in den USA auf fast 45.000. Die Gesundheitsbehörde CDC warnte in der Washington Post vor einer zweiten Infektionswelle im Winter, die noch schwieriger werden könnte als die jetzige.