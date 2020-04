Run auf die Seen steht bevor: In Tirol noch viele Fragen offen

Von Jasmine Hrdina

Wien, Kufstein – Dickhäutige Wasserratten ziehen um diese Jahreszeit für gewöhnlich bereits erste Runden in den noch frischen Gewässern. Heuer ist es – wie in so vielen Bereichen – anders: Die Freibäder bleiben wohl noch länger zu. „Schwimmen verboten“ heißt es auch an den Badeseen in ganz Österreich – zumindest bis 1. Mai. Dann, so verkündet das Sportministerium, stehe dem Sprung ins kühle Nass an freien Seen „aus heutiger Sicht“ nichts mehr im Weg.

Vorausgesetzt, die Verhaltensregeln werden gewahrt und es besteht kein Betretungsverbot. Heißt: Mindestabstand von einem Meter, und der gilt dann auch im Wasser.

Viele Fragen noch offen

Bei der Verkündung dieser Nachricht ließ Sportminister Werner Kogler (Grüne) allerdings viele Fragen offen: Wer soll wie kontrollieren, was sich in Wald und Wiese rund um, aber auch in den Gewässer tut? Länder und Ministerien arbeiten an einem Konzept, erklärt man beim Land Tirol. Bis Mai habe jedenfalls der Inhaber der jeweiligen Betriebsstätte (dazu zählen auch die Liegewiesen) dafür Sorge zu tragen, dass die Anlage nicht betreten wird. Bei Missachtung drohen Verwaltungsstrafen.

In Tirol gibt es 60 öffentlich zugängliche Badeseen, verwaltet werden diese von Gemeinden, Tourismusverbänden oder Unternehmern. Kontrollen gab es am Reintalersee in Kramsach gestern Nachmittag jedenfalls keine – die Wiesen waren gut besucht, nicht überall hätte der Mindestabstand einer Nachschau mit dem Maßband standgehalten. Die Verantwortung als Besitzer und Betreiber hat hier übrigens das Land Tirol selbst.

Auch bei der Definition von einem „freien Seezugang“ und dem „Freibad“ hakt es noch. Selbst beim Land scheiden sich die Juristengeister. Ein Beispiel: Beim Kufsteiner Hechtsee etwa gibt es sowohl ein öffentliches, eingezäuntes Seebad als auch Einstiegshilfen ins Wasser vom öffentlichen, gebührenfreien Spazierweg aus. Von wo aus der Sprung ins kühle Nass denn nun gestattet sein wird? Warten auf Neuigkeiten aus dem Ministerium.

Zuletzt reagierte das Burgenland mit einer Zugangsbeschränkung zum Neusiedlersee auf die aktuelle Gesetzeslage. Versammlungen bei Schönwetter will man so bis Ende April entgegenwirken. Von solchen Schritten scheint man in Tirol aber Abstand nehmen zu wollen.

Kufsteiner Bürgermeister: Unlogische Entscheidung

Die Gemeinde Kufstein denke als Besitzer des Hechtsees aktuell nicht über Wegsperren nach, meint Bürgermeister Martin Krumschnabel (Parteifreie). Für ihn ist die Entscheidung der Regierung, Freibäder geschlossen zu halten, aber das Baden in Seen zu erlauben, aber unlogisch. Im Sportministerium argumentiert man, dass sich vor allem Kinder in Freischwimmbädern zu nahe kommen würden. Eine Öffnung sei „nicht vorstellbar, weil die Einhaltung der Abstandsregel etwa bei den Zu- und Ausgängen, zu Badeschluss und etwa von Kindern schwer einhaltbar ist. Es wird daran gearbeitet, dies zu einem späteren Zeitpunkt zu ermöglichen“, heißt es dort.

In umzäunten Anlagen könne man mittels Drehkreuz aber immerhin kontrollieren, wie viele Besucher sich dort befinden, meint BM Krumschnabel. An den nicht umzäunten Seeufern – wie sie auch beim Reintalersee vorhanden sind – sei eine Kontrolle hingegen kaum möglich. „Die Leute werden an heißen Tagen nach Abkühlung suchen – egal, ob an Seen, Flüssen oder Bächen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Polizei oder das Bundesheer durch die Wälder patroulliert und Leute in Badehosen verjagt“, wundert sich Krumschnabel.

