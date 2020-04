Coronakrise laut Caritas „bereits spürbar“

In den 36 österreichweiten Sozialberatungsstellen wurden laut Schwertner vor der Krise im Jahr knapp 65.000 Menschen unterstützt. Jetzt würden die Telefonleitungen noch heißer laufen. „Allein in Wien haben sich zuletzt doppelt so viele Menschen in Not an uns gewandt.“ In der ersten Märzhälfte gab es rund 900 Kontakte via E-Mail, Telefon und Beratungsgespräche, in der zweiten Märzhälfte waren es bereits knapp 1.800. In den ersten beiden April-Wochen meldeten sich 2.100 Menschen. Die häufigsten Nöte seien ausständige Miete, zu wenig Geld für Lebensmittel und „zu lange Wartezeiten auf zu geringe staatliche Unterstützungsleistungen“, berichtete der Generalsekretär, der sich eine „Solidaritätsmilliarde für die Schwächsten der Gesellschaft“ wünscht.