EU-Gipfel zu Wiederaufbau nach der Krise: Neustart braucht Billionen

Wien – Heute treffen sich die EU-Staats- und Regierungschefs – natürlich per Video –, um über die Finanzierung der Wiederaufbauphase zu sprechen. Hilfen in Höhe von einer halben Billion Euro haben die Staaten bereits vereinbart, doch mehr Geld wird nötig sein, um Europa nach dem Ende der Krise aus der Rezession zu holen. Große Durchbrüche gibt es erwartungsgemäß nicht, heißt es im Vorfeld. „Es werden morgen keine Beschlüsse gefasst werden“, sagte Martin Selmayr, EU-Kommissionsvertreter in Österreich, bei einer Videokonferenz. Doch das Aufreger-Thema Eurobonds sei vom Tisch, deshalb könne sich die Diskussion auf eine sachlichere Ebene verlagern.