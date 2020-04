Warten auf Antworten: Heimunterricht soll nicht länger Schule machen

Innsbruck – Die Spannung ist groß. Der Druck auch. Morgen soll Bildungsminister Heinz Faßmann den genauen Fahrplan vorstellen, wie der Unterricht an den Schulen wieder aufgenommen wird. Schon ab 4. Mai sollen an den Schulen die Vorbereitung für die Matura und Lehrabschlussprüfungen beginnen können. Ab 15. Mai soll dann auch der Unterricht in den anderen Schulstufen starten – behutsam; was immer das auch heißen mag. Jedenfalls könnten die Hygienemaßnahmen bei der Matura als Blaupause für alle gelten.

Mehr zum Thema ➡️ Gut zu wissen: So wird die Matura dieses Jahr ablaufen

Kinder, Eltern und Lehrer hoffen dieser Tage auf eine Perspektive und einen Zeithorizont, wann denn die Schulglocke wieder läutet. Karl Digruber ist Direktor am Gymnasium Imst und Vorsitzender der AHS-Gewerkschaft in Tirol. Auch er sieht den „Druck von allen Seiten“ und wartet gespannt auf Nachrichten aus dem Bildungsministerium. „Es geht bei manchen Dingen sehr schnell“, sagt er. So habe man kurzfristig erfahren, dass den Maturanten der Leistungsstand „nachweislich“ bis 24. April mitzuteilen sei.

Drei Stunden später wurd­e der Passus „nachweislich“ wieder gestrichen. In einer Verordnung wurde gestern zumindest festgelegt, dass die Prüfungs- und Zeugnisnote bei Maturanten zu gleichen Teilen zählt. Bei einer Zwischennote sticht dann die Prüfungsnote. Ebenfalls festgelegt wurde, dass in den Berufsschulen Sonderregelungen für das Sitzenbleiben gelten und die Klassenkonferenz darüber entscheidet. Abgesehen davon bleibt vieles unklar.

📽 Video | Wann öffnen die Schulen?

TT-ePaper gratis lesen und iPhone 11 Pro gewinnen Die Zeitung ab sofort bis auf Weiteres kostenlos digital abrufen Jetzt mitmachen Ich bin bereits Abonnent

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

Ganz und gar nicht zufriedenstellend ist die aktuelle Situation für Innsbrucks Bildungsstadträtin Elisabeth Mayr (SPÖ). Es herrsche völlige Unklarheit und Unsicherheit, sowohl bei den Behörden als auch bei den Eltern. „Das von der Bundesregierung Kommunizierte und die Realität klaffen total auseinander. Der Kanzler sagt, dass jeder sein Kind in die Betreuung bringen könne, gleichzeitig dürfen aber nach wie vor nicht mehr als vier Kinder pro Gruppe in einer Betreuungseinrichtung sein“, führt Mayr als Beispiel an. Die Vorgaben der Bundesregierung werden ihr zufolge nicht mit den Behörden vor Ort abgestimmt.

Die angekündigte schrittweise Schulöffnung sei grundsätzlich zu begrüßen. Diese solle aber nicht leistungsorientiert, sondern viel mehr bedarfs­orientiert durchgeführt werden. „Jetzt muss die Unterstützung Vorrang haben, nicht die Leistung“, betont die SPÖ-Stadträtin. Den Kindern müsse unbedingt der Druck genommen werden, so Mayr.

Die Unabhängigen Lehrergewerkschafter an den berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS) haben die Bundesregierung gestern aufgefordert, die angekündigte Öffnung noch einmal zu überdenken. „Jeder größere Schulstandort droht so zu einem weiteren ‚Ischgl‘ zu werden (mit Lehrpersonen als Super­spreader)“, warnen sie in einem offenen Brief.