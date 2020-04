Urlauber in Oberländer Ferienregionen ab 4. Juli willkommen

Serfaus, Ischgl, St. Anton am Arlberg – „Wir haben uns die Sache nicht leicht gemacht. Die Entscheidung ist erst nach langen Beratungen gefallen, in enger Abstimmung mit den Seilbahnern.“ Das sagt TVB-Geschäftsführer Josef Schirgi zur Botschaft, die seit einigen Tagen auf der Homepage der Ferienregion Serfaus-Fiss-Ladis zu finden ist: „Wir eröffnen den Sommer 2020 am 4. Juli.“

Die Touristiker in der mehrfach preisgekrönten Familiendestination wissen, dass es keine „normale“ Saison werden wird. Daher kommt auch die Anmerkung: „In diesen herausfordernden Zeiten müssen wir anerkennen, dass nicht alles so läuft, wie wir es geplant haben.“

Bei einem Inländeranteil von vier Prozent mache man sich über den wirtschaftlichen (Miss-)Erfolg keine Illusionen. Die Frage, wann auch Gäste aus den Herkunftsländern Deutschland und Schweiz eintreffen, könne nur die Politik klären. „Aber sobald die Grenzen offen sind, steigen die Leute ins Auto ein und starten zu uns“, ist der erfahrene Touristiker überzeugt. „Nach wochenlangem Aufenthalt in den eigenen vier Wänden müsste das Bedürfnis nach Erholung in der Natur eigentlich groß sein.“

Kaum anders ticken die Uhren in der Arlbergregion. „Wir starten ebenfalls am 4. Juli“, bestätigt Martin Ebster, TVB-Direktor in St. Anton. „Natur pur und das Erlebnis am Berg steht bei uns immer hoch im Kurs. Die Bergbahnen sind selbstverständlich mit im Boot. Und die Gastlichkeit mit erlesener Kulinarik haben wir sicher nicht verlernt.“