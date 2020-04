Bischöfe über Öffnung der Gottesdienste erfreut

Der Salzburger Erzbischof Franz Lackner sprach auf seiner Facebook-Seite von einem „ersten Schritt in Richtung Normalität“. Und der steirische Bischof Wilhelm Krautwaschl sagte gegenüber „Kathpress“: „Wir sind froh, dass wir bald zu einer Form des gemeinsamen Feierns zurückkehren können, selbst wenn das zuerst nicht so sein wird, wie wir es vor Corona gewohnt waren und es so manchen Einschränkungen unterliegen wird.“ Die in den letzten Wochen geschaffenen neuen Angebote für die Gläubigen vom Livestream bis zum Feierbehelf für daheim will Krautwaschl auch weiterhin anbieten.