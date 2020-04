Kulturstaatssekretärin Lunacek bei Fahrradunfall verletzt

Ulrike Lunacek (Grüne) hat sich bei einem Sturz mit dem Fahrrad verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Wie ihre Pressesprecherin der APA am Mittwoch bestätigte, erlitt die Kulturstaatssekretärin bei dem Unfall am Dienstag in Wien Prellungen und habe Kopfschmerzen. Zuerst hatte die „Kleine Zeitung“ (Online) darüber berichtet.