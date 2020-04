Spannungen in Hongkong steigen

„Dies ist keine normale Kabinettsumbildung. Dies ist eine Machtdemonstration“, sagte der Abgeordnete Alvin Yeung am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Die in der Coronakrise in den Hintergrund getretenen Spannungen waren vergangene Woche durch den Repräsentanten der Pekinger Regierung in Hongkong verstärkt worden. Dieser hatte erklärt, nicht an Gesetze gebunden zu sein, die Befugnisse chinesischer Behörden in Hongkong begrenzen. Zudem hatte der Vertreter Pekings die Hongkonger Regierung aufgefordert, Sicherheitsgesetze so schnell wie möglich zu beschließen. Diese werden von Regierungskritikern als Einschränkungen bürgerlicher Freiheiten gewertet.