Ministerrat schlägt Madner als VfGH-Vizepräsidentin vor

Justizministerin Alma Zadic (Grüne) gratulierte Verena Madner am Mittwoch zu ihrer Nominierung als Vizepräsidentin des Verfassungsgerichtshofs. Sie verfüge über umfassende Expertise im öffentlichen Recht und im Umweltrecht und werde „eine exzellente Verstärkung für den Verfassungsgerichtshof“ sein, so Zadic.

Madners „beeindruckende Karriere“ sei ein Vorbild für viele Frauen in Österreich, sagte die Ministerin am Mittwoch in einer Mitteilung. Die WU-Professorin zeichne sich durch eine hohe fachliche Expertise als Juristin aus, fand Zadic lobende Worte. „Ich bin davon überzeugt, dass sie ihre künftige Aufgabe im VfGH mit höchstem Verantwortungsbewusstsein zum Wohle Österreichs wahrnehmen wird.“

Madner ist Professorin für Öffentliches Recht, Umweltrecht, Public and Urban Governance an der Wirtschaftsuniversität Wien. Zusätzlich zu ihrer akademischen Karriere war und ist Madner in zahlreichen Fachgremien tätig. So war sie etwa Vorsitzende des unabhängigen Umweltsenats des Bundes, einer richterlichen Behörde.