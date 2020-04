Corona-Wiederaufbau über EU-Budget zeichnet sich ab

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) versicherte am Mittwoch, Österreich werde den von der Coronakrise besonders betroffenen Ländern, wie Italien oder Spanien, weiterhin helfen und Solidarität zeigen. Kurz tauschte sich in Hinblick auf den EU-Gipfel per Videokonferenz mit den Regierungschefs der Niederlande, Dänemarks und Schwedens aus. Die vier Länder hatten bisher eine Begrenzung des EU-Haushalts bei etwa einem Prozent der Wirtschaftsleistung gefordert. Kurz sei auch in Kontakt mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gestanden, hieß es aus dem Bundeskanzleramt.