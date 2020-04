Österreich übermittelte der UNESCO Maßnahmenplan zu Heumarkt

Die Republik Österreich hat - also offizieller Vertragspartner der UNESCO in der Causa - dem UNESCO-Welterbezentrum in Paris den gewünschten Maßnahmenplan in Sachen Heumarkt-Projekt übermittelt. Das hat die österreichische UNESCO-Kommission der APA am Mittwoch mitgeteilt. Darin dargelegt ist das weitere Vorgehen in Sachen Welterbeprädikat für das historische Zentrum Wiens.

Das Dokument namens „Desired State of Conservation for the Removal of a Property from the List of World Heritage in Danger“ - kurz DSOCR - ist laut UNESCO ein zentraler Bestandteil im Prozedere zum Erhalt einer akut gefährdeten Welterbestätte. Verlangt wird etwa, dass darin die zu ergreifenden Gegenmaßnahmen ausgeführt werden. Ob der erwünschte Erhaltungszustand erreicht werde, solle sich anhand spezifischer, ebenso im Dokument ausgeführter Indikatoren feststellen lassen.