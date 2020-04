Beginn des Ramadan von Coronakrise überschattet

Überschattet von der Corona-Pandemie beginnt mit der Sichtung der Neumondsichel für Muslime am Donnerstagabend oder in der Nacht auf Freitag der Fastenmonat Ramadan. Während des nach dem Mondjahr berechneten Fastenmonats sind tagsüber Essen, Trinken, Rauchen und Geschlechtsverkehr untersagt. In der Nacht darf ausgiebig gespeist werden, es werden aber auch religiöse Übungen abgehalten.