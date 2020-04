Arbeiter stürzte in Bregenz von drei Meter hohem Flachdach

Ein 50-jähriger Arbeiter ist am Mittwoch in Bregenz auf einer Baustelle von einer Flachdachverbauung drei Meter in die Tiefe gestürzt. Er fiel mit dem Rücken auf eine Mauer und zog sich schwere Verletzungen zu, informierte die Polizei. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der 50-Jährige ins LKH Bregenz eingeliefert.