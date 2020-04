Wer schnappt sich Tua? Die NFL vor ungewöhnlichem Draft

Für viele Teams in der National Football League (NFL) sind die kommenden drei Tage die wichtigsten des ganzen Jahres. Beim Draft, der in der Nacht auf Freitag beginnt (ab 2.00 MESZ/live Puls 24), kommen die besten Nachwuchsspieler auf den Markt. Manager, die da die richtige Wahl treffen, verändern den Kurs ihres Clubs über Jahre hinweg zum Positiven, wie ein Blick in die Vergangenheit zeigt.

Spannend wird daher sein, wer sich an Tua Tagovailoa herantraut. Der 22-jährige Quarterback könnte der nächste Mahomes werden - hat sich am College in Alabama aber schwer an der Hüfte verletzt und seither nicht mehr gespielt. Seine Fitness versuchte er mit Videos zu beweisen. Untersuchen konnte ihn aber keiner der Team-Ärzte. Denn Kandidaten einladen, sie medizinisch untersuchen und intensiv persönlich befragen - all das war wegen der Coronavirus-Pandemie in diesem Jahr in den vergangenen Wochen nicht mehr erlaubt.