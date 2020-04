Lehrstellen und Praktika: Jugend derzeit in der Warteschleife

Innsbruck – Die Corona-Krise hat alle überrascht. Viele Praktika, Schnupper- und Berufsorientierungstage finden derzeit nicht statt. Gelernt wird daheim. Eine Schülerin, die im Sommer 15 wird, erzählt der TT, dass sie nicht mehr weiter warten konnte. „Zuerst hatte ich aufgegeben und wollte die Suche nach einer Lehrstelle auf das nächste Jahr verschieben. Doch dann habe ich im Internet recherchiert.“ Ihren Traumberuf sieht die Jugendliche in Gastgewerbe und Hotellerie. Mittlerweile steht sie mit einem Betrieb in Kontakt, das Angebot einer Lehrstelle ab dem Sommer steht.

Der Übergang zwischen Schule und Beruf ist eine entscheidende Zeit. Hunderte Jugendliche suchen und erhalten professionelle Unterstützung. Allerdings ist die Beratung durch Jugendcoaches derzeit nicht im direkten Gespräch möglich. Um so wichtiger war zuletzt das Telefon. Wie Claudia Hollfelder von der Arbeitsassistenz Tirol berichtet, befinden sich viele Jugendliche durch Absagen und Verschiebungen in unklaren Situationen. „Die einen jubeln, dass sie eine Zusage haben, die anderen warten auf Bewerbungsgespräche.“

In Tirol ist die Lage besser als in Ostösterreich. Wie Helmut Wittmer, Leiter des Lehrvertragsservice der Wirtschaftskammer Tirol, informiert, kommen laufend Verträge herein. Auch wenn es schwierig ist, rät er Jugendlichen, in der heuer besonderen Situation „sehr viel Eigeninitiative zu zeigen“.