Auch „Ötzi“ ist in Kurzarbeit: 20-Jahr-Jubiläum im Dorf abgesagt

Umhausen – Mit 1. Mai wäre man in Umhausen eigentlich in die 20. Saison gestartet. Mit großen Plänen. Stattdessen muss Leonhard Falkner als Geschäftsführer des Ötzi-Dorfes und des Greifvogelparks sein­e Mitarbeiter mit diesem Datum vorerst in die Kurzarbeit schicken. „Wir sind ein Verein, und dann doch wieder in den Augen so mancher Behörde ein touristischer Betrieb – es ist schwierig.“ Die Hoffnung ist freilich, dass sich ab 15. Mai etwas tun könnte. Oder vielleicht Ende Mai, Anfang Juni?