„Extreme Gefahr“ für Waldbrände in Tirol

Innsbruck – Es ist viel zu trocken in Tirol. Und der heiß ersehnte Regen kündigt sich auch in den kommenden Tagen nicht an. Die aktuelle Wetterlage ließ die Waldbrandgefahr in manchen Teilen des Landes massiv ansteigen, fünf Bezirke haben unlängst Schutzverordnungen erlassen. Die Corona-Krise lässt die Lage noch brenzliger werden.