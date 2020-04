AK Tirol übt scharfe Kritik: „Zahlreiche Kündigungen ungültig“

Die AK Tirol stellt klar: Falls ein Arbeitgeber ab einer bestimmten Betriebsgröße plane, eine bestimmte Mehrzahl von Arbeitsverhältnissen aufzulösen, müsse vor der Auflösung eine Anzeige an das AMS erstattet werden. Der Arbeitgeber müsse eine Kopie dieser Anzeige an den Betriebsrat oder in Betrieben ohne Betriebsrat an jeden einzelnen Arbeitnehmer aushändigen. Grundsätzlich dürften dann die Arbeitsverhältnisse nach einer Wartefrist von 30 Tagen nach der Anzeige aufgelöst werden. Diese Wartefrist kann über einen Antrag aus besonderen Gründen verkürzt werden. „Diese Regeln gelten sowohl für Kündigungen als auch für einvernehmliche Auflösungen und sie gelten auch für Saisonbetriebe.“