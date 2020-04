Corona: Gutscheine statt Geldrückgabe

Von Verena Langegger

Innsbruck, Natters – „Tourismusindustrie besteht nicht nur aus Hotels oder Regionen“, sagt Ambros Gasser. Er leitet die ASI, die Alpinschule Innsbruck. Das Familienunternehmen organisiert meist Aktiv- und Erlebnisreisen, mittlerweile nicht mehr nur in der Heimat, sondern überall auf der Welt.

Gasser fordert, dass es – neben Unterstützung für Tourismusbetriebe oder Fluglinien – auch eine politische Lösung für kleinere Reiseveranstalter geben soll. Am besten sei ein EU-weit gültiges Gesetz, das – zumindest in der Corona-Krise – über der Pauschalreiseverordnung stehe. Dieses gebe es bereits in Ländern wie Italien oder Frankreich. Auch in Deutschland werde über eine Gesetzesänderung nachgedacht, immerhin seien 80 Prozent der Reiseveranstalter kleine und mittelständische Unternehmen, die nicht „wie AUA, TUI, AirBnB oder Booking.com Forderungen nach Millionenunterstützung an die Staaten“ abgeben könnten.

In Österreich fühlt sich Gasser nach mehreren Anfragen von der Politik vertröstet. Der Grund für ein neues Gesetz ist einfach: Laut Pauschalreisegesetz muss bei Absage einer Reise binnen zwei Wochen das Geld für die Reise an die Kunden rückerstattet werden. Statt Geld will Gasser aber jenen, die es sich leisten können, „Gutscheine anbieten oder auch kostenfreie Umbuchung auf einen späteren Zeitpunkt bis Ende 2021“. Diese Gutscheine seien für die Kunden per Insolvenzschutz „abgesichert“. Kritik übt Gasser deshalb an Konsumentenschützern – deren Rat, immer Geld statt Gutscheinen einzufordern, bringe Unternehmen zunehmend in finanzielle Schieflagen.

Die ASI selbst sei noch „gut aufgestellt“, er spreche für eine ganze Branche an kleineren Familienunternehmen. Seine 50 Mitarbeiter wurden Mitte März nicht gekündigt, sie arbeiten in Kurzarbeit, 90 Prozent von ihnen im Home-Office. Gasser selbst hält in Natters die Stellung, ist im ständigen Austausch mit Kunden, Reiseveranstaltern und beobachtet die Situation am Reisemarkt.