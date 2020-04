Familienhärtefonds wird wegen Coronakrise ausgeweitet

ÖVP und Grüne wollen im Sozialausschuss am Donnerstag, bzw. kommende Woche im Nationalrat zwei Maßnahmen zur Ausweitung der Coronahilfen auf den Weg bringen. Wie die Klubobleute August Wöginger und Sigrid Maurer gegenüber der APA erklärten, wird der Familienhärtefonds auf 60 Mio. Euro verdoppelt. Zusätzlich will man ein finanzielles Abrutschen von Arbeitslosen in die Notstandshilfe verhindern.