Nach Wallner-Aussage: Regierung widerspricht Neuwahl-Spekulation

Wien – In der Vorwoche das politische Meinungsbild, das der ÖVP ein Umfragehoch beschert, dann die Aussagen des Vorarlberger ÖVP-Landeshauptmanns Markus Wallner in der Donnerstagsausgabe der Vorarlberger Nachrichten zur Neubewertung des Regierungsabkommens (sowohl auf Landes- als auch auf Bundesbene). Mehr war nicht nötig, und der ges­trige Donnerstag wurde für die Neuwahlspekulationen genützt.

Die Aufregung war groß. Vor allem in den Reihen der Grünen. Plant die ÖVP also wieder einen Absprung?

Nach Telefonaten zwischen den Koalitionspartnern hatte man sich darauf verständigt, dass zuerst Wallner ausrückt, um zu erklären, dass er mit seinen Aussagen einer Neuwahl nicht das Wort reden wollte. Und was sagte der Landeshauptmann zuvor den Vorarlberger Nachrichten: „Die Frage, ob das bisherige Programm der Bundesregierung weiterhin die Grundlage der Zusammenarbeit von Türkis-Grün sein kann, wird man sich auch dort stellen müssen. Bei aller Bedeutung eines ausverhandelten Regierungsprogramms und eines Budgets, das nun ohnedies nicht hält, müssen wir eine neue politische Agenda für das Land entwickeln. Natürlich werden ökologische Fragen weiterhin dazugehören, aber es wird Verschiebungen geben.“

Die Aufregung war deshalb so groß, weil Wallner unter den ÖVP-Länderchefs als sehr zurückhaltend gilt. Um den Eindruck eines Streits zu vermeiden, entschieden sich Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vize Werner Kogler (Grüne) für ein gemeinsames Statement. Dabei wurde die gute Zusammenarbeit von ÖVP und Grünen betont. „Der Landeshauptmann hat seine Aussagen klargestellt. Wir arbeiten in der Bundesregierung vor, in und nach der Krise gut zusammen.“