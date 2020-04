Cooler als der Kaiser: Ein Mann und „seine“ Festung Kufstein

Seit zehn Jahren kümmert sich der 47-Jährige um die geschichtsträchtigen Mauern und alles, was im Außenbereich ansteht – vom Wegeaufbereiten über das Austauschen maroder Dachziegel bis zum Fensterputz. Er kennt jeden Winkel, doch so wie in den letzten Wochen habe er die Festung noch nie erlebt – menschenleer. Ungewohnt, doch angenehm. „Es ist wie eine kleine heile Welt hier heroben. Man bekommt nicht viel von dem mit, was sonst passiert“, schildert Vente. Das stehe im krassen Gegensatz zum Alltag einer Frau, die als Pflegerin auf der Intensivstation im Krankenhaus derzeit eine harte 12-Stunden-Schicht nach der anderen schiebt.