Paznaun, St. Anton – Eine „normale“ Wintersaison dauert in Ischgl bis Anfang Mai. Gestern Donnerstag bot das Paznaun ein Bild wie sonst in der Zwischensaison: Mäßiger Verkehr auf der Talstraße, ein paar Lieferanten holten Getränke-Leergut ab. In den Dörfern selbst waren kaum Einheimische zu sehen. Einige Biker nutzten den sonnigen Tag, um sich auf Radrouten abzustrampeln.