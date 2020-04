Neue Aktion „Imst redet miteinand“

Imst – Das viel zitierte „Social Distancing“, also das Auf-Abstand-Gehen aufgrund von Corona, sorgt auch beim Pilotprojekt „Miteinand in Imst“ für neue Kommunikationswege, wie Kirstin Mayr vom Integrationsbüro Imst mitteilt: „Imst redet Miteinand“ ist eine Initiative, welche einsame Menschen, Senioren oder auch Schüler unterstützen soll. „Es verbindet Ehrenamtliche mit Menschen, die jemanden zum Reden brauchen. Freiwillige unterstützen per Telefon bei schulischen Fragen oder helfen wie in der Computeria bei Fragen rund um PC, Tablet, Social Media und so weiter“, so Mayr.