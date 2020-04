Helden des Alltags: Wie eine Parkbank motiviert

Von Benedikt Mair

Innsbruck, Völs – Um ihre Schützlinge bei der Stange zu halten, will Verena Ruef tief in die Trickkiste greifen. „Die Kinder schreiben eine Geschichte. Ist diese korrigiert, sollen sie noch ein Bild dazu zeichnen und hängen es, in eine Plastikhülle verpackt, an eine Parkbank im Ortsgebiet“, sagt die 49-Jährige, die nun schon seit zehn Jahren an der Volksschule in Völs unterrichtet. Das Ergebnis der harten Arbeit könne so auch endlich wieder von den anderen begutachtet werden. Geht Ruefs Plan auf, beflügelt die Aktion die 19 Schüler jener vierten Klasse, die sie derzeit betreut. „Das Hauptproblem ist schon, sie zu motivieren.“

Seit Wochen können die Kinder nicht mehr in die Schule gehen, lernen von zu Hause aus. „Besonders den Viertklässlern, die ich gerade unterrichte, hat die Corona-Krise schon einiges genommen. Die ganzen Ausflüge, die derzeit anstünden, fallen aus. Da tut es mir doppelt leid, dass sie ihre Freunde nur eingeschränkt sehen können“, sagt Ruef. Selbst die erbittertsten Unterrichtsskeptiker in den Reihen der Kinder würden sich im Moment nach der Schule sehnen. „Der Schmäh, der sonst immer rennt, geht uns allen ab. Und den Burschen in der Klasse fehlen sogar die Mädels.“

Gelernt werden muss natürlich trotz aller Einschränkungen und Umstellungen. Sachrechnen mit Geld, Satzbestimmung oder die Geschichte des Bezirks Innsbruck-Stadt stehen dieser Tage auf dem Lehrplan. „Ganz normale Sachen.“ Die Gleichungen oder Texte einfach nur online zu verschicken, kommt für Verena Ruef nicht in Frage. „Es hat ja nicht jeder einen Drucker bei sich daheim stehen.“ In Völs wurden deshalb am Schulgebäude zwei Boxen installiert. „Bis Freitagmittag haben die Kinder Zeit, die Aufgaben zu erledigen. Dann geben sie oder ihre Eltern die Mappe in den Kasten, wo ich sie abhole. Zugleich können die von mir verbesserten Arbeiten der vorangegangenen Woche abgeholt werden.“ Wenngleich das anfangs gewöhnungsbedürftig war, das System funktioniert. Und wissen die Schüler bei einer Aufgabe mal nicht mehr weiter, ist Ruef „jeden Vormittag telefonisch zu erreichen. Das Angebot brauchen aber nur wenige in Anspruch zu nehmen.“

Fast schon langweilig wird ihr manchmal. „Für gewöhnlich ist die Zeit von zehn vor acht in der Früh bis um ein Uhr wie ein Rutscher. Das Zu-Hause-vor-sich-hin-Arbeiten ist mir oft zu fad.“ Widerspricht es doch auch jener Philosophie, wegen der sie sich schon als Jugendliche dazu entschieden hat, Lehrerin zu werden. „Ich will den Kindern etwas beibringen. Unterrichtsarbeit ist Beziehungsarbeit.“ Dieser Faktor, der direkte Kontakt, die Möglichkeit, den Schülern unmittelbar Rückmeldung zu geben, sei derzeit leider komplett weggebrochen.

