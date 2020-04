Großbauprojekt am Schwazer Bahnhof nimmt Fahrt auf

Schwaz – Seit vielen Jahren wird über ein großes Bauprojekt beim ÖBB-Bahnhof in Schwaz geredet. Die derzeitige Park-and-Ride-Anlage soll in eine Tiefgarage verlegt werden, damit darüber Wohn- und Arbeitsraum entsteht. Doch der Grund gehörte den ÖBB und Geld für so ein Großprojekt ist in der Stadtkassa nicht im Überfluss da. Also hat man einen Investor – Ludwig Obwieser – ins Boot geholt. Bis sich nun alle Vertragspartner einig wurden, hat es lange gedauert. Sehr lange. Aber nun soll per Umlaufbeschluss der Bebauungsplan festgelegt werden. „Und dadurch wird unser Vertrag mit den ÖBB und dem Investor rechtskräftig“, erklärt BM Hans Lintner.