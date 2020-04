Aguntum ist eine Schatzinsel

Dölsach – 18 Prozent aller bekannten Tier- und Pflanzenarten Osttirols lassen sich auf einem nur 7,5 Hektar großen Gebiet im Lienzer Talboden nachweisen. Das belegt eine neue Studie, die die naturkundliche Arbeitsgemeinschaft Osttirol (NAGO) im Vorjahr durchgeführt hat. Das Untersuchungsgebiet umfasste die Ausgrabungsstätte der einstigen Römerstadt Aguntum, ergänzt um Pufferflächen an den Rändern sowie rund um die Museumsgebäude. 1000 Tier- und Pflanzenarten haben die Biologen in mehreren Begehungen, verteilt über die Jahreszeiten, ausgemacht. Die ehrenamtlich erstellte Studie hat die Arbeitsgemeinschaft auf ihrer Homepage veröffentlicht.

„Auf so engem Raum mitten im Lienzer Talboden ist die vorzufindende Artenvielfalt bemerkenswert und zumindest von regionaler Bedeutung“, sagt Oliver Stöhr, Sprecher der NAGO. Weitum seien die Flächen dicht besiedelt oder intensiv genutzt, die archäologische Ausgrabungsstätte dagegen beherberge einen reichen naturkundlichen Schatz, gleich einer Insel. „Es scheint häufiger der Fall zu sein, dass archäologische oder andere historische Stätten reiche Sammlungen an Tier- und Pflanzenarten beherbergen“, meint Stöhr. Eine erfolgte Untersuchung der NAGO im Nahbereich der Ruine Rabenstein im Virgental stütze diese These. Am Kärntner Magdalensberg, wo ebenfalls eine ehemals römische Siedlung liegt, seien umfassende Studien gemacht worden.