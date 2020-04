Elternfinanzierten Kinderkrippen in Tirol droht das Aus

Innsbruck, Wien – Für elternfinanzierte Kinderkrippen wird die Schließung wegen der befürchteten Ausbreitung des Coronavirus seit Mitte März nun zur finanziellen Herausforderung. Das Land will zwar mitzahlen, in Summe werde es aber eng für viele Vereine, heißt es etwa von den Kinderfreunden. Aus einem 1,5-Millionen-Euro-Fonds gibt es pro Kind 125 Euro für zwei Monate Corona-bedingten Betreuungsausfall. „Das geht sich jedoch niemals aus“, sagt Simon Grießenböck, ehrenamtlicher Vorsitzender der Kinderfreunde Tirol. Die Elternleistung einer ganztägigen und ganzjährigen Kinderbetreuungseinrichtung liege pro Eltern und Kind im Monat nämlich bei 300 bis 400 Euro. Und die Elternbeiträge machen immerhin ein Drittel des Gesamtbudgets aus. „Uns fehlen jetzt allein überschlagsmäßig rund 60.000 Euro für zwei Monate“, rechnet Grießenböck vor. Die Kinderfreunde Tirol könnten wohl zur Not noch Schulden machen. Dass alle elternfinanzierten Kinderbetreuungseinrichtungen mit dieser Fördersumme des Landes weiter bestehen bleiben können, bezweifelt er aber.

Verärgert ist auch SP-Landesfrauenvorsitzende Selma Yildirim. Die zu niedrige Förderung bringe private Anbieter in Bedrängnis – mit nicht absehbaren Folgen. „Tirol ist im Bundesländervergleich ohnehin Nachzügler, was die Öffnungszeiten bei den Kinderbetreuungseinrichtungen betrifft. Die privaten springen ein, wo das Land seinem öffentlichen Auftrag nach Kinderbildung- und -betreuung nicht nachkommt. Viele Eltern sind auf sie angewiesen“, betont Yildirim. Auch Tirols ÖGB-Vorsitzender Philip Wohlgemuth kritisiert die Deckelung von 125 Euro pro Kind auf zwei Monate. „So schauen jene Kinderbetreuungseinrichtungen durch die Finger, die Ganztagsplätze anbieten und ganzjährig geöffnet haben“, sagt er. Es könne nicht sein, dass genau jene bestraft werden, die dem gesetzlichen Auftrag von Betreuung am besten nachkommen. Kritik an der Kritik der SP-Frauenvorsitzenden Yildirim kommt von VP-Familiensprecher Florian Riedl: Das Land stelle 1,5 Millionen Euro aus Landesmitteln zur Verfügung, obwohl es hier um eine Gemeindesache geht.