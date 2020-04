Pkw prallte im Bezirk Zwettl gegen Baum - Lenkerin tot

Eine 27-jährige Pkw-Lenkerin ist Donnerstagfrüh bei einem Verkehrsunfall auf der L36 in Sallingberg (Bezirk Zwettl) ums Leben gekommen. Die Wienerin prallte mit ihrem Wagen gegen einen Baum, nachdem sie in einer leichten Linkskurve von der Straße abgekommen war, berichtete die Polizei. Die Frau starb noch an Ort und Stelle.