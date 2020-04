Partei des Präsidenten gewann offenbar Parlamentswahlen in Mali

Die Parlamentswahlen in Mali hat laut vorläufigen Ergebnissen die Partei von Staatschef Ibrahim Boubacar Keita gewonnen. Laut den am Donnerstag veröffentlichten Resultaten verfehlte seine Partei RPM (Rassemblement pour le Mali) jedoch die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung. Sie errang demnach 43 der 147 Mandate.

Die Ergebnisse müssen noch vom Verfassungsgericht des westafrikanischen Landes bestätigt werden. Auf dem zweiten Platz landete den vorläufigen Resultaten zufolge mit 22 Mandaten die Adema-Partei, die den Präsidenten ebenfalls unterstützt. Auf dem dritten Platz mit 19 Abgeordneten kam die URD-Partei von Oppositionsführer Soumaila Cisse. Die Wahlen hatten in erster Runde am 29. März, in zweiter Runde am 19. April stattgefunden.