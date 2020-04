„Man spürt jetzt schon, dass es mehr Obdachlose gibt“

Innsbruck – Tirol ist ein Tourismusland. Das hat Vor- und Nachteile. Viele Menschen finden hier Jobs und damit oft auch ein Schlafquartier in Form eines Zimmers im Personalhaus des Gastro-Betriebes. Ohne Job zu sein, heißt für viele, kein Bett zu haben. Michael Hennermann kennt auch ohne Corona-Krise diese Situation, dass Menschen – oft jene mit „niedrigen“ Jobs wie Tellerwäscher – in der Zwischensaison auf der Straße landen: „Sie können sich mit ihrem Einkommen keine Wohnung leisten, günstiges Zimmer finden sie oft keines“, weiß er als Geschäftsführer des Vereins für Obdachlose.

Dass es seitens der Regierung einen Aufruf zu Mietreduktion und Aufschiebung von Zahlungen oder drohenden Delogierungen gibt, helfe zwar kurzfristig: „Fakt ist aber, dass die Corona-Situation nicht davon befreit, dass man die Miete für die Wohnung bezahlen muss. Und wenn ein Antrag auf ein Räumungsverfahren vor dem 1. April 2020 eingebracht wurde, kann das Verfahren bei Gericht normal weiterlaufen. Ob Räumungen durchgeführt werden, liegt im Ermessen des Richters“, so Hennermann. Aufschub oder Reduktion der Miete würde so gesehen nur für wenige Monate helfen, der große Schock bzw. Zahltag könnte dann viele hart treffen, wenn sich die Einkommenssituation nicht gebessert hat.

Stärkere Nachfrage seit Beginn der Corona-Krise ortet auch Markus Bachor, Obmann des Vereins Vinzibus, der obdachlose Menschen in Innsbruck 365 Abende im Jahr an drei Ausgabestellen mit warmen Mahlzeiten versorgt. Derzeit gebe man um ein Viertel bis die Hälfte mehr Portionen aus als sonst um diese Zeit, rund 45 Mahlzeiten täglich. Grund seien aber wohl auch die wärmeren Temperaturen, aufgrund derer manche Menschen nicht länger in den Notschlafstellen bleiben wollten.

Unter den Klienten spüre man durchaus „Angst, wie es weitgeht“, berichtet Reini Happ, der aktuell an zwei bis drei Abenden pro Woche mit dem Vinzibus ausfährt. Manche obdachlose Menschen hätten den Eindruck, „dass die Leute jetzt einen noch größeren Bogen um sie machen“. Eine Sorge seien auch fehlende Masken. Hier hilft Happ mit seinem Benefizverein aus – u. a. mithilfe der Kinderfreunde konnte er über 400 selbstgenähte Mund-Nasen-Masken beschaffen, die er nun beim Vinzibus und in den Notschlafstellen verteilt.

Was für Bachor erfreulich ist: Auch wenn ältere ehrenamtliche Mitarbeiter derzeit eher daheim bleiben (was man ihnen explizit empfohlen habe), gebe es so viele zusätzliche (jüngere) Freiwillige, „dass es kurioserweise sogar einfacher ist, Dienste zu besetzen als in Nicht-Corona-Zeiten“.