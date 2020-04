Vier weitere Corona-Fälle in Flüchtlingslager im Libanon

Die Zahl der positiv auf das neuartige Coronavirus getesteten Bewohner eines Lagers für palästinensische Flüchtlinge im Libanon hat sich auf fünf erhöht. Seit dem Auftreten einer ersten Infektion seien vier weitere Bewohner positiv getestet worden, teilte das Gesundheitsministerium in Beirut am Donnerstag mit. Bei allen Betroffenen handelt es sich demnach um Mitglieder desselben Haushalts.

Vor wenigen Tagen war in dem Lager von Wavel bei der Stadt Baalbek eine Palästinenserin positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Sie wurde mit Symptomen in das staatliche Rafic-Hariri-Krankenhaus in Beirut gebracht. Auch „vier Mitglieder ihres unmittelbaren Haushalts“ seien betroffen, teilte Krankenhauschef Firas Abiad im Kurzbotschaftendienst Twitter mit.