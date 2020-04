Noch keine Entscheidung zu Johnson-Rückkehr

Der britische Premierminister Boris Johnson ist nach seiner schweren Covid-19-Erkrankung nach Angaben der Regierung in London weiter auf dem Weg der Besserung. Gesundheitsminister Matt Hancock sagte am Freitag dem Sender Sky News, er habe am Donnerstag mit Johnson gesprochen, dieser sei in sehr guter Verfassung und erhole sich eindeutig.