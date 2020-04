Hotelier Erich Falkensteiner: In die Welt statt hinter die Budl

Von Beate Troger

Innsbruck – Auch er sitzt zurzeit daheim im Pustertal. „Seit acht Wochen“, sagt Erich Falkensteiner, Gründer und Aufsichtsratschef der Falkensteiner-Hotelleriegruppe. Untätig zuhause hocken, das könne er aber nicht, sagt der Südtiroler. Zu tun gibt es genug. 30 Beherbergungs­betriebe in sieben Ländern mit 4700 Zimmern, mehr als 2000 Mitarbeitern und knapp 200 Millionen Euro Umsatz lauten die Eckdaten. Auch wenn sich der Namensgeber schon vor Jahren aus dem direkten operativen Geschäft zurückgezogen hat, zieht er gerade jetzt wieder viel­e Fäden.

„Wir wissen nach wie vor nicht, wann wir genau wieder aufsperren dürfen, und das wird in jedem Land zu einem anderen Zeitpunkt sein“, sagt er, „aber wir wollen bestens vorbereitet sein.“ Direkt aus China, Hongkong und Singapur holte er sich Impulse, welche Hygienemaßnahmen für die Post-Corona-Wiedereröffnung wichtig seien. Darauf aufbauend und ergänzt mit den nationalen Vorgaben werden derzeit alle Mitarbeiter online geschult.

Eines sei klar: Das Virus stürzte die Unternehmensgruppe, die er mit seinem jüngeren Bruder Andreas und Geschäftspartner Othmar Michaeler aufgebaut hat, in die größte Krise seit ihrem Bestehen. „Die Situation annehmen statt jammern“, so sein Mott­o. Nur so könne man diese Phase gestärkt durchtauchen. Resilien­t gemacht hätten ihn selbst die privaten Krisen.

Er ist aufgewachsen in äußerst bescheidenen Verhältnissen und tritt bis heute bodenständig und zurückhaltend auf. „Das prägt mich bis heute“, ist der Hoteltycoon überzeugt. Missbrauch im Internat in Brixen. Der plötzliche Tod des Vaters, als Erich Falkensteiner erst 19 war. Von einem Tag auf den anderen übernahm er die Sieben-Betten-­Pension in Ehrenburg im Pustertal, samt der Baustelle für das zweite Hotel. Und er wollte allen beweisen, dass es „der Junior“ auch kann. Er arbeitete Tag und Nacht und gründete das erste Incoming-Reisebüro in Südtirol. Doch dabei vernachlässigte er sich selbst und später auch seine junge Familie mit Sohn Simon. Seine Frau verließ ihn schließlich für einen anderen.

Aus der persönlichen Kris­e kämpft er sich mit professioneller Hilfe heraus – und spricht auch offen darüber. In der Therapie habe er vieles aufgearbeitet, wie er berichtet, die Beziehung zu seinem Vater, zur Ex-Frau und zur Arbeit.

Heute trennt er Privatleben und Business streng, denn beruflich blieb er auf der Überholspur. Stets mit dem richtigen Riecher für Trends und neue Wege. Auch privat bekam er die „zweite Chance, die ich genutzt habe“, wie er betont. Die Übernahme eines insolventen Hotels am Kärntner Katschberg legte 1997 den Grundstein für das heutige Imperium. „In Südtirol wurde ich für verrückt erklärt, weil ich mich am Ausland orientiert habe, anstatt selber im Hotel hinter der Budl zu stehen“, blickt er zurück. Die Gruppe wächst und expandiert rasch.

Seinem Heimatort bleibt Falkensteiner mit dem Vier-Stern-Hotel Ehrenburgerhof treu. Sein Aushängeschild ist das weltberühmte Schlosshotel Velden, das der Stiftung von Billa-Gründer Karl Wlaschek gehört und von der Falkensteiner-Gruppe seit 2012 betrieben wird. Fünf Jahre später bilanzierte das Hotel zum ersten Mal seit Jahrzehnten in den schwarzen Zahlen.

Sein Gastspiel in Nord­tirol währte hingegen nur kurz. Keine zwei Jahre lang wurde ab 2011 das Dorint-Hotel Seefeld von seiner Gruppe gemanagt, als Adults-Only-Haus mit Fokus auf Zweisamkeit, Sexualtherapie inklusive. Das Konzept kam nicht an, was überfällige Investitionen unfinanzierbar machte. Falkensteiner zog die Reißleine. „Ich habe immer wieder Fehler gemacht“, bilanziert er, „zu Nieder­lagen gilt es klar zu stehen und daraus zu lernen.“

Seinen Kurs sieht er klar: Das Vermächtnis der Eltern soll zum Europa-Marktführer in der Ferienhotellerie aufsteigen. „Aber wir sind und bleiben ein Familienunternehmen“, stellt er klar. Kein einziger Mitarbeiter sei in der Corona-­Krise gekündigt worden. Wenn sein­e Betriebe wieder öffnen, urlaube­n zuallererst die Mitarbeiter des Südtiroler Gesundheitssystems – gratis.