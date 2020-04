Führungswechsel inmitten der Krise: Der neue Chef der Staatsoper im Interview

Ihr erstes Programm als Direktor der Wiener Staatsoper liegt druckfrisch vor Ihnen. Ob und wann gespielt werden kann, ist aufgrund der Corona-Krise aber völlig offen. Wie ist der Stand der Planungen?

Bogdan Rošcˇić: Wir sind mitten in den Diskussionen mit der Staatssekretärin und ihrem Team. Der Erlass, der die Vorgaben für Veranstaltungen regeln soll, kommt ja erst. Da ist das letzte Wort nicht gesprochen. Es stellen sich mehrere Fragen: Unter welchen Bedingungen sind Proben möglich? Können internationale Künstler einreisen? Ich gehe aber davon aus, dass wir am 7. September mit „Madama Butterfly“ in die neue Saison starten.

Dazu müssten allerdings schon bald Proben erlaubt sein.

Rošcˇić: Unsere Vorproben müssen im Sommer stattfinden. Es wird improvisiert werden. Das funktioniert auch abseits von Corona. Regisseur Kirill Serebrennikov saß mit einer Fußfessel in seiner Wohnung in Moskau (gegen ihn läuft ein offenbar politisch motiviertes Strafverfahren, Anm.). Dennoch hat er in Zürich die beste „Così fan tutte“ auf die Bühne gebracht, die ich jemals gesehen habe. Serebrennikov wird nächstes Frühjahr an der Wiener Staatsoper Wagners „Parsifal“ in Szene setzen. Musikdirektor Philippe Jordan dirigiert.

Ich bin gefragt worden, warum ich nicht ,etwas Ausgefallenes‘ spiele. Das wäre mir zu einfach. Bogdan Rošcˇic´ (neuer Chef der Wiener Staatsoper)

Ohne Abstandsregeln wird der Opernbetrieb auch im Herbst nicht möglich sein. Wie stark würde das die Kapazität einschränken?

Rošcˇić: Ziemlich massiv. Bei einem Meter Abstand zwischen den Besuchern könnte man nur jede zweite Reihe besetzen. Allein im Parkett würden 70 Sitze von über 400 übrigbleiben. In den Logen wäre es noch schwieriger.

Der finanzielle Schaden wäre noch viel größer, als er jetzt schon ist.

Rošcˇić: Die laufende Saison ist von Corona gar nicht so stark betroffen, denn es fallen gewisse Kosten nicht an. 75 Prozent unserer Kosten gehen ja ins Personal. Das Haus ist seit Wochen geschlossen, die Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Richtig schwierig wird die kommende Saison. 45 Prozent des Budgets erwirtschaften wir in normalen Zeiten selbst. Doch den erwartbaren Entgang an Kartenverkäufen können wir durch keine Sparmaßnahme wettmachen. Da sind grundlegende Diskussionen mit dem Eigentümer notwendig.

Wie stark verändert sich das Opernensemble unter Ihrer Führung?

Rošcˇić: Das Ensemble unterliegt einer gewissen Fluktuation. Eli¯na Garancˇa war einmal Ensemblemitglied, aber so jemand ist nicht lange zu halten. Personelle Erneuerung erfolgt durch das neu gegründete Staatsopern-Studio. Hier wurden zwölf junge Sängerinnen und Sänger unter 1000 Bewerbern ausgewählt. Das Ensemble umfasst 47 Personen, etwas weniger als zuletzt.

Ihr erstes Programm liest sich wie ein „Best of Oper“ ohne große Überraschungen.

Rošcˇić: Meine oberste Priorität ist es, das Kernrepertoire des Hauses musikalisch und szenisch zu erneuern, mit Regisseuren, die, wie etwa Simon Stone, erstmals an der Staatsoper arbeiten. Wir haben heuer zehn Premieren von zentralen Werken geplant wie „Die Entführung aus dem Serail“, „Eugen Onegin“, „La Traviata“ oder „Macbeth“. Ich bin gefragt worden, warum ich nicht „etwas Ausgefallenes“ spiele. Meine Antwort: Das wäre mir zu einfach.

Dirigent Teodor Cur­rentzis war angekündigt, jetzt kommt er doch nicht. Warum?

Rošcˇić: Der erste Kontakt zwischen Currentzis und den Wiener Philharmonikern bei der Mozartwoche in Salzburg war unzufriedenstellend für beide Seiten. Diese Liebe muss erst noch wachsen.

An Plácido Domingo, dem sexuelle Belästigung vorgeworfen wurd­e, halten Sie fest.

Rošcˇić: Die Verträge sind vor drei Jahren unterschrieben worden. Domingo will sich vom Wiener Publikum verabschieden, unter anderem nächsten Jänner zu Domingos 80er als Nabucco. Man darf ihn nicht mit Harvey Weinstein vergleichen. Und man sollte nicht nur über Sexismus in der Oper reden, sondern über Machtmissbrauch generell. Der führt gerne zur erotischen Selbstüberschätzung, da gibt es noch ganz andere Kandidaten. Zustände, wie sie in der #MeToo-Debatte zutage traten, sind unmöglich geworden. Es wird nicht mehr gekuscht, nur weil einer „Maestro“ heißt. Das ist ein wertvolles Ergebnis.

„Die Staatsoper ist für alle da“, ist eines Ihrer Leitmotive. Das klingt nach Öffnung. Wie soll diese erfolgen?

Rošcˇić: Es notwendig, junges Publikum anzuzuziehen. Die Staatsoper wird von allen ermöglicht, die in Österreich Steuern zahlen. Daher müssen wir auch allen ein Angebot machen, so auch Menschen, die ökonomisch benachteiligt sind. Es gibt zweifellos Barrieren beim Nutzen der Oper, die gilt es abzubauen. Innerhalb Österreichs wird das Streaming-Angebot der Staatsoper künftig kostenlos sein. Ausgewählte Abende werden von einem Kamerateam live produziert und dann gestreamt.

Weltenbummler im Musikgeschäft: Bogdan Rošcˇic´. © Staatsoper/Jodlbauer

Wie geht es bei der Ballettakademie weiter? Die Untersuchungskommission hat von einer „Gefährdung des Kindeswohls“ bei der Ausbildung junger Tänzer gesprochen.

Rošcˇić: Auf Grundlage dieses Berichts gab es personelle Konsequenzen. Ballettdirektor Martin Schläpfer hat mit Experten ein umfassendes neue­s Konzept verfasst, das wird umgesetzt. Im Herbst erhält die Akademie eine neue Leitung.

Wer wird nach dem Ausscheiden von Maria Großbauer den Opernball organisieren?

Rošcˇić: Der Opernball ist von zentraler Bedeutung. Wir erreichen ein Publikum, das wir sonst nicht erreichen, bis zu 2,5 Millionen insgesamt im TV. Es wird keine „Ballmutti“ mehr geben, die das Ereignis organisiert, sondern ein Komitee aus Personen, die das ehrenamtlich übernehmen. Mehr dazu im Mai.

Sie wurden 2016 vom damaligen SPÖ-Kulturminister Thomas Drozda zum Opernchef bestellt. Eine Nähe zur SPÖ wird Ihnen seither nachgesagt. Zu Recht?

Rošcˇić: Nein. Ich darf hier den früheren ORF-Generaldirektor Gerd Bacher zitieren: „Ich bin Mitglied einer Ein-Mann-Partei mit Aufnahmesperre.“

Das Gespräch führten Kulturredakteure der Bundesländerzeitungen per Videokonferenz. Für die TT nahm Markus Schramek teil.