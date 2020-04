Volksanwaltschaft für Lockerung von Heim-Besuchsverboten

Die Volksanwaltschaft hat am Freitag auf eine baldige Lockerung der Besuchsverbote in Alters- und Pflegeheimen gedrängt. Wiewohl es dafür keine „one-fits-for-all-Lösung“ gebe, so Volksanwalt Bernhard Achitz gegenüber der APA. Stattdessen seien „ortsbezogenes Risikomanagement und Kreativität“ gefragt. Ausgehverbote für Heimbewohner seien jedenfalls rechtswidrig, wurde betont.