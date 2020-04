Oberländer Spargelbauer mit Mut zum Experiment belohnt

Faggen – „Hallo Stefan, leg’ mir bitte ein Kilo auf die Seit­e. Ich hole mir das dann am Nachmittag ab.“ Das hat eine Nachbarin dem Spargel-Pionier im Bezirk Landeck, Stefan Mair, kürzlich zugerufen. Mair hielt gerade Nachschau unter den Folien in seiner Plantage in Faggen. Dutzende Spargelspitzen stießen aus dem Boden. „Kann ich gerne machen“, sagte der Landwirt, der sich über rege Nachfrage freut und einen Ab-Hof-Verkauf eingerichtet hat.