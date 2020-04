Lienz muss wegen Corona-Krise alle Rücklagen auflösen

Lienz – Erstmals seit dem Zurückfahren des öffentlichen Lebens hat die Lienzer Bürgermeisterin gestern wieder zu einem Pressegespräch in die Liebburg geladen. Diesmal in den großen Ratssaal, wo man Plexiglas-Trennwände installiert hat. Derart voneinander getrennt soll am 5. Mai auch wieder eine Gemeinderatssitzung stattfinden. „Wir haben viel zu diskutieren und dringende Beschlüsse zu fassen. Es wird Zeit, dass wir wieder arbeiten können“, ließ die Stadtchefin Ungeduld durchblicken. Mit den Stadträten sei sie in den letzten Wochen telefonisch in Kontakt gestanden. Per E-Mail habe man auch Umlaufbeschlüsse gefasst. Nächste Woche wird sich der Stadtrat erstmals wieder im Lienzer Rathaus treffen.