„Schichtbetrieb“ an Schulen ab 18. Mai bzw. 3. Juni

Nach den Schülern der Abschlussklassen (4. Mai) kehren ab 18. Mai die 700.000 Schüler an Volksschulen, AHS-Unterstufen, Neuen Mittelschulen und Sonderschulen in ihre Klassen zurück. Das hat Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Freitag bekanntgegeben. Für die 300.000 restlichen Schüler startet der Unterricht wieder nach Pfingsten am 3. Juni.

Die Schule findet dabei bis zu den Ferien im „Schichtbetrieb“ statt. Die Klassen werden geteilt, die eine Hälfte ist von Montag bis Mittwoch an der Schule, die andere am Donnerstag und Freitag. In der Woche darauf ist es umgekehrt. Wie bisher wird an den jeweils anderen Tagen weiter Betreuung für die Kinder angeboten - wenn möglich, sollten Eltern die Kinder an diesen „Hausübungstagen“ aber daheim lassen, appellierte der Minister.

Die Entscheidung über den Zeitpunkt der Schulöffnung sei schwierig gewesen, betonte Faßmann: Es habe gegolten, den Infektionsschutz auf der einen Seite und das Recht auf Bildung auf der anderen Seite abzuwägen.

Für die Wiederöffnung der Schulen legte das Bildungsministerium ein „Hygienehandbuch“ vor, in dem das Verhalten von Schülern und Lehrern bis ins Detail geregelt ist. Die Empfehlungen im Manual samt Checkliste für die Vorgehensweise bei der Matura und Info-Plakaten gelten auch für Kindergärten, werden aber laut Ministerium dort und bei Schulkindern mit Einschränkungen nicht alle umsetzbar sein.

TT-ePaper gratis lesen und iPhone 11 Pro gewinnen Die Zeitung ab sofort bis auf Weiteres kostenlos digital abrufen Jetzt mitmachen Ich bin bereits Abonnent

An den Schulen herrscht außerhalb des Klassenzimmers Maskenpflicht sowie weitere Hygieneauflagen wie Händewaschen oder -desinfektion nach dem Betreten des Schulgebäudes. Die Kinder sollen die Masken selbst mitbringen, für Notfälle gebe es aber Ersatzmasken, so Faßmann. Turn- und voraussichtlich auch Musikunterricht findet aus Infektionsschutzgründen keiner mehr statt.

Nach Möglichkeit sollen die Schüler zeitversetzt im Haus eintreffen, über ein „Leitsystem (z.B. Bodenmarkierungen)“ soll das Einhalten von mindestens einem Meter Abstand gewährleistet werden. Eltern dürfen nur mit Termin ins Haus. Für sie heißt es wie für Schüler und Lehrer unmittelbar nach dem Eintreten und noch mehrmals über den gesamten Tag: „Hände waschen!“, und zwar „mindestens 30 Sekunden, die Wassertemperatur spielt dabei keine Rolle“.

Bis zum Sommer finden außerdem keine Schularbeiten mehr statt. An den Volksschulen wird aufs Sitzenbleiben (außer bei Wunsch der Eltern) verzichtet, an den anderen Schulen können Schüler mit einem Fünfer jedenfalls und mit mehreren Fünfern nach einem entsprechenden Beschluss der Klassenkonferenz aufsteigen. Für die Benotung wird der Leistungsstand vor der Schulschließung plus die Leistungen im Distance Learning bzw. in der letzten Präsenzphase an den Schulen herangezogen. Für alle gelte, dass die Beurteilung „mit Augenmaß“ erfolgen solle, so Faßmann.

Aufgrund des Schichtbetriebs wird auch nicht mehr der komplette restliche Unterrichtsstoff durchgemacht werden können. Die Lehrpläne seien flexibel genug, betonte Faßmann. „Das Lerntempo wird reduziert.“

Schüler, die sich aufgrund der Corona-Pandemie psychisch nicht in der Lage sehen, in die Schule zu gehen oder etwa chronisch kranke Menschen im eigenen Haushalt schützen möchten, gelten nach Meldung an die Schulleitung als entschuldigt - sie werden so behandelt, als wenn sie selbst krank wären, so Faßmann.

Bei den Lehrern ist es ähnlich: Angehörige von Risikogruppen können daheim bleiben, müssen aber für andere Aufgaben wie etwa Online-Unterricht zur Verfügung stehen. Wieviele Lehrer das betrifft, konnte Faßmann noch nicht beziffern. Lege man die Definition des Gesundheitsministeriums zugrunde, würden die restlichen Pädagogen dies aber stemmen können - etwa durch Stützlehrer oder Lehrer, deren Fächer ausfallen.