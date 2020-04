Beteuerungen und Misstrauen: Bringt Krise Koalition in die Krise?

Wien – Ein Zuspruch von 48 Prozent, damit ein Plus von neun Prozentpunkten wird der ÖVP in einer Umfrage bescheinigt – sie ist der absoluten Mehrheit nahe. Das nährt die Spekulation, die Kanzlerpartei liebäugle mit einer vorzeitigen Wahl. Befeuert worden ist sie durch Aussagen des Vorarlberger ÖVP-Landeshauptmanns Markus Wallner.

ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz und Grünen-Vizekanzler Werner Kogler äußerten sich gemeinsam und schriftlich zur Causa: „Wir arbeiten in der Bundesregierung vor, in und nach der Krise gut zusammen.“ Grünen-Gesundheitsminister Rudolf Anschober spricht, obwohl er kürzlich öffentlich von ÖVP-Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler gemaßregelt worden ist, von „gutem Teamgeist“.

📽 Video | Vizekanzler Kogler will Regierungsprogramm nicht überarbeiten

In Grün-Zirkeln traut man den Beteuerungen der ÖVP-Oberen nicht. Im Wissen um das Polit-Gespür und den Machtwillen von Kurz ist man skeptisch. Als Beispiel dafür, dass nicht alles so wonnig ist wie dargestellt, wird der Umgang mit Anschober angeführt. Weil seine Beliebtheitswerte an die des Kanzlers herankämen, werde danach getrachtet, ihn „anzupatzen“, ihm mögliche rechtliche Schnitzer bei Anti-Corona-Regelungen „umzuhängen“.