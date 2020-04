Streit um Ramadan-Gebete wegen Coronakrise in Pakistan

Mit Beginn des Ramadans hat sich der Streit zwischen religiösen Gelehrten und der Regierung in Pakistan zugespitzt. Die südliche Provinz Sindh erließ eine dreistündige Ausgangssperre, um Gebete in Moscheen zu verhindern, wie die Provinzverwaltung am Freitag mitteilte. „Wir können auf keinen Fall Leben riskieren, indem wir riesige Versammlungen zulassen“, sagte Provinzminister Murad Ali Shah.