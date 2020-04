Streit um E-Learning in Fahrschulen

Wien, Innsbruck – „Wir sind fassungslos. In Zeiten, wo Corona-bedingt die Fahrschulen um ihre Existenz kämpfen, Zehntausende Fahrschülerinnen und Fahrschüler ihre Kurse beenden und Prüfungen ablegen wollen (...), opponiert ein Teil des Fachverbandes der Wirtschaftskammer bei der Politik gegen Distance Learning in den Fahrschulen“, erklärte Walter Harm, Geschäftsführer der Easy Drivers Fahrschulen, des größten Fahrschulnetzwerks Österreichs. Laut Harm erfülle die Teilnahme an den Theoriekursen der Fahrschulen die Erfordernisse, die der Unterricht laut Kraftfahrgesetz erfüllen muss, und „minimiere zudem das Corona-Ansteckungsrisiko auf null“.

Derzeit stehen auch die Fahrschulen still. Tausende Führerscheinanwärter sind in der Warteschleife. Auch für die Fahrschulen bedeutet das, dass sie derzeit keine Einkünfte erzielen. Mittels E-Learning könnten laut Harm Fahrschulen „ihrer normalen Geschäftstätigkeit nachgehen, anstatt Hilfsprogramme der Politik in Anspruch nehmen zu müssen oder MitarbeiterInnen in Kurzarbeit zu schicken oder kündigen zu müssen“. Auch der Rückstau an Kursen und Prüfungen könne so bewältigt werden, sagt der Fahrschulleiter.

Hannes Sappl, Sprecher des Fachverbandes der Fahrschulen in der Tiroler Wirtschaftskammer (WK), sieht hingegen aktuell keine Vorteile an der Ausweitung des E-Learning-Angebots in den Fahrschulen. Laut Sappl würde ein Rückstau bei den Prüfungen sich durch Distance Learning nicht verringern, da derzeit ohnehin keine praktischen Fahrprüfungen abgelegt werden könnten. Nach der Rechtsauffassung der WK sei die Auslagerung der 32 theoretischen Unterrichtseinheiten auf E-Learning gesetzlich nicht gedeckt. Das habe auch der zuständige Referent im Verkehrsministerium bestätigt. „Es gibt eine strenge Anwesenheitspflicht für die Unterrichtseinheiten. Da stellt sich auch die Frage, wie wir diese kontrollieren sollen“, sagt der Unternehmer.

56 Prozent des Führerscheinkurses, etwa die Vorbereitung auf die theoretische Prüfung, aber auch auf theoretische Fragen während der praktischen Prüfung, würden bereits außerhalb der Fahrschule stattfinden. „Eine Ausweitung des fahrschulfernen Anteils geht meiner Meinung nach auf Kosten der Verkehrssicherheit“, sagt Sappl.