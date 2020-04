Österreichs Versuch einer Allianz mit den „Smarten“

Wien – Es ist ein Kooperations­versuch in schwierigen Zeiten, einer mit Vertretern von Staaten innerhalb und außerhalb Europas. In einer Videokonferenz mit den Amtskollegen aus Australien, Neuseeland, Israel, Dänemark, Tschechien und Griechenland hat ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz geredet.

Und was ist ersonnen worden? „Bei der Produktion von Schutzausrüstung und bei der Forschung nach Impfstoffen und Medikamenten soll zusammengearbeitet werden“, antwortet der Kanzler. Es arbeitet ja der österreichische Spitzenforscher Josef Penninger an einem Mittel wider das Virus. Eine Zusammenkunft in Wien von Verantwortlichen im Forschungsbereich sei vereinbart worden.

Wie steht es mit der Reise­freiheit in andere Staaten? Wann wird es die wieder geben? Kurz sagt, dass „mit den Nachbarländern begonnen“ werde. Mit solchen, „die gut unterwegs sind“. Derzeit seh­e es danach aus, dass die Grenzen zu Deutschland und Tschechien zuerst geöffnet werden. „Das wird aber noch Wochen dauern“, fügt der Regierungschef an. Es hänge auch davon ab, wie sich die Infektionszahlen dort wie da entwickeln. In einer zweiten Phase könnten nicht benachbarte Staaten dazukommen, etwa Norwegen und Dänemark. Ist nicht gefährlich, sich durch Grenzöffnung von den Corona-Strategien anderer Länder abhängig zu machen? „Man sollte sehr vorsichtig sein. Das sind wir auch“, sagt Kurz. „Man kann nur über das Öffnen von Grenzen mit Ländern nachdenken, die eine ähnlich niedrige Infektionszahl haben wie wir. Reisefreiheit zu Ländern zu gewähren, in denen die Infektionszahlen hoch sind, wäre Wahnsinn, weil das wieder zu einem Import der Krankheit aus dem Ausland führt.“ Wird möglich sein, in Griechenland zu urlauben, das ja zu den „smarten“ Staaten zählt? „Da wäre ich sehr zurückhaltend.“