Immer mehr wollen in ihre Tiroler Zweitwohnsitze

Innsbruck – „Die Ungeduld wird immer größer und die Anzahl der Anrufe wächst jeden Tag“, sagt die Präsidentin des Tourismusverband Kitzbühel, Signe Reisch. Immer mehr Besitzer von Zweitwohnungen in Tirol wollen ihren Wohnraum in Tirol wieder nutzen. Auch wenn Gastronomi­e und Sportanlagen noch nicht geöffnet sind.

Der Bürgermeister von Seefeld, Werner Frießer, bekommt derzeit zudem auch oft erboste Anrufe aus dem Ausland, denn im April wird die neue Abgabe für Freizeitwohnsitze in Tirol fällig. „Die Leute finden das komisch, einerseits dürfen sie ihre Nebenwohnsitze nicht nutzen, bekommen aber eine Rechnung zugeschickt.“ Seit dem Jahreswechsel gilt die neue Abgabenpflicht für die 16.218 behördlich festgestellt­en Freizeitwohnsitze, die in Tirol gemeldet sind. Je nach Quadratmeter gibt das Land Sätze zwischen 100 und 2200 Euro den Gemeinden frei. Wann die Grenzen für Immobilienbesitzer aus dem Ausland wieder aufgegehen ist aber noch nicht klar. Frießer hofft auf Juli, dann sei eine „Rettun­g des Sommertourismus“ vielleicht noch möglich. Auch Reisch freut sich auf Gäste: „Es ist so ruhig derzeit.“