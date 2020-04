Guter Rat in Zeiten großer Unsicherheit: Anschober und sein Expertenteam

Von Wolfgang Sablatnig

Wien – „Ich hoffe, dass sich nichts bewegt, sondern alles stabil bleibt“: An diesem Wochenende schaut Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) besonders gespannt auf die Corona-Zahlen. Nach der Inkubationszeit würde nun sichtbar, ob der erste Schritt der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Öffnung nach Ostern zu einer neuerlichen Zuspitzung geführt hat.

Herwig Kollaritsch, Tropen­mediziner und Impfexperte. © BKA

Wie Anschober werden die 17 Mitglieder seiner Experten-„Taskforce“ die Zahlen beobachten. Meist dienstags und donnerstags treffen sie den Minister in einer Video­konferenz, um die nächsten Schritte im Umgang mit der Pandemie zu besprechen. Zuletzt waren die Bäder Thema. Was sind die Gefahren, wenn diese öffnen? Wie kann vorgebeugt werden?

Dem Beirat gehören Uni-Professoren und Experten aus der Praxis an. Sie arbeiten ehrenamtlich, wie Anschober betont, sie verfügen über langjährige Erfahrung. Dennoch hat das Corona­virus auch sie auf dem falschen Fuß erwischt.

Herwig Kollaritsch, Tropenmediziner und Impfexperte, bringt das Problem im Gespräch mit Journalisten auf den Punkt. „Wir sehen einen völlig neuen Erreger, der völlig neue Eigenschaften hat und auf eine komplett vulnerable (verwundbar­e) Bevölkerung trifft. Wir haben keine Möglichkeit gehabt, uns zu orientieren. Wir haben alle wunderschöne Pandemie­pläne für die nächste Grippe gehabt. Nur es ist es keine Grippe geworden.“

Markus Müller, Rektor der MedUni Wien. © BKA

Die Forderung nach „evidenzbasierten Entscheidungen“ – ein Standrad in der Medizin – bekommt in diesem Zuammenhang eine neue Bedeutung. Markus Mülle­r, Rektor der Medizin-Uni Wien: „Derzeit weiß niemand, was richtig ist. Es gibt für entscheidend­e Fragen keine Evidenz. Wir können aber nicht so lange warten, bis es sie gibt.“

An die Stelle von Sicherheit treten Anhaltspunkt­e und Wahrscheinlichkeiten. Müller: „Unsere Aufgabe als Experten ist es, aufgrund der Wahrscheinlichkeiten Szenarien zu skizzieren und davon Handlungsempfehlungen abzuleiten.“

Entscheiden muss letztlich aber die Politik. Anschober lobt den Teamgeist der türkis-grünen Koalition. Erzählt von Diskussionen in der Vierergruppe mit Bundeskanzler Sebastian Kurz und Innenminister Karl Nehammer (beide ÖVP) sowie Vizekanzler Werner Kogler (Grüne). „Natürlich zieht auch der Bundeskanzler seine Experten zu Rate. Er schaut sehr stark auf internationale Beispiele, gerade auf die asiatischen Staaten. Das sind Erfahrungen, die sich gut ergänzen. Das ist ein Abwägen, bis man dann mit gemeinsamen Beschlüssen rausgeht.“

Die Empfehlungen der Experten fließen in dies­e Abwägungen ein. Sie machen aber keine Vorgaben im Detail. „Wir haben zum Beispiel nie über die Bundesgärten gesprochen“, erinnert Müller an die tagelange Debatte, ob die Parkanlagen in der Wiener Innenstadt wieder geöffnet werden.

Woher aber kommt etwa die Vorgabe, in geschlossenen Räumen zwei Meter Abstand sowie 20 Quadratmeter Platz pro Person zu garantieren? Kollaritsch berichtet von „medizinischer Evidenz“ und Visualisierungen, aus denen sich die zwei Meter ergeben, um Ansteckungen vorzubeugen. Anschober nennt den Hintergrund für die 20 Quadratmeter: „Für die Betreiber von Geschäftslokalen war es wichtig, ein­e Formel zu bekommen, die sie leicht herunterbrechen können.“

Die Abstandsregeln in Geschäften und Kirchen sind bereits Teil der zweiten Phase, der Öffnung. Phase eins mit drastischen Maßnahmen verteidigen die Experten. „Über die Dosis kann man sich lang und breit unterhalten. Aber wenn man die Krankheit in Schach halten will, ist zu Beginn eine höhere Dosis zu empfehlen“, betont Müller. Den internationalen Vergleich scheut er angesichts der österreichischen Zahlen nicht.

Susanne Rabady, Allgemeinmedizinerin. © BKA

Auch das Beispiel Schweden will der Rektor nur bedingt heranziehen. „Auch die Schweden tun ja nicht nichts. Nur haben die Maßnahmen dort einen weichen und keinen Gesetzescharakter. Aber man sieht schon, dass die Schweden nach wie vor ansteigende Infektionszahlen haben und Österreich nicht.“

Überhaupt gebe es nicht den einen Königsweg im Umgang mit dem Virus, es sei ein ständiges Lernen, wie am Beispiel der Masken zu sehen sei, die zu Beginn der Krise noch anders beurteilt worden seien. Richtig oder falsch? Die praktische Ärztin Susanne Rabady, Vizepräsidentin der Öster­reichischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin, setzt stattdessen darauf, den Entscheidungsprozess gut aufzusetzen.

Anschober weiß jedenfalls, was er in nächsten Phasen anders machen will. Er will künftige Corona-­Gesetze – auch die, die nächste Woche im Nationalrat beschlossen werden sollen – von Rechts- und Verfassungsexperten prüfen lassen und die reguläre Begutachtung damit zumindest zum Teil ersetzen.

Christiane Druml, Bioethikerin und Juristin. © BKA

Er will außerdem von Schweden lernen und im Umgang mit der Pandemie zunehmend auf Empfehlungen setzen statt wie bisher auf Gebote und Verbote. Dies sei auch deshalb möglich, weil in der Bevölkerung das Bewusstsein gewachsen sei. So sei es mittlerweile selbstverständlich, eine Maske zu verwenden und sich zur Begrüßung nicht die Hand zu geben.