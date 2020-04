Kritik an Kitzbüheler Hilfspaket

Kitzbühel – Nach jahrelangem Warten wird noch heuer mit der Sanierung des Lacknerhauses in der Kitzbüheler Innenstadt begonnen, die TT berichtete. Eine Aussage dazu von Bürgermeister Klaus Winkler (ÖVP) bringt nun die Stadt-FPÖ auf den Plan. Winkler kündigte an, die Arbeiten an der Innenstadtpflasterung auszusetzten, um die Innenstadt-Gastronomen bei einer möglichen Öffnung nicht zusätzlich zu belasten.