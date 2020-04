Kampf an zwei Fronten – gegen Virus und Leichtsinn

Stockholm – In 20 von 31 beobachteten Ländern in Europa sieht die europäische Seuchenkontrollbehörde ECDC mit Sitz in Schweden den Höhepunkt der Coronavirus-Ausbreitung überschritten. Auch Österreich ist unter den Staaten, die einen Rückgang der Fallzahlen verzeichnen.

In Belgien, Bulgarien, Finnland, Ungarn, den Niederlanden, Polen, Rumänien und der Slowakei wurden in den vergangenen zwei Wochen keine wesentlichen Änderungen beobachtet.

Nicht gut schaut es in Schweden, Irland und Großbritannien aus. Dort gab es über einen 14-Tage-Zeitraum einen Anstieg der Fallzahlen, heißt es in der Risikobewertung. Schwedens Regierung, die keinerlei Beschränkungen vorgeschrieben hat, zieht erste Konsequenten daraus und verschärft den Ton. Der Innenminister drohte gestern, die bislang geöffneten Gaststätten in Stockholm doch zuzusperren, wenn die Empfehlungen der Regierung zur Bekämpfung des neuen Virus missachtet würden. Bei den Maßgaben der Behörde handle es sich nicht um Ratschläge, sondern um Richtlinien, die befolgt werden sollten, stellte Mikael Damberg klar.

In Großbritannien pocht die Wirtschaft trotz steigender Infektionszahlen auf ein Wiederhochfahren. Im Königreich sind schon fast 19.000 Menschen an Covid-19-Folgen gestorben. Experten gehen aber von einer weitaus höheren Dunkelziffer aus, da nur die Spitals-Toten erfasst werden.

Leichtes Aufatmen dafür in Italien. Die Zahl der aktiven Infektionsfälle hat sich gestern im ganzen Land reduziert. Nun bereitet Rom die ersten Lockerungen der rigorosen Ausgangssperren am 4. Mai vor. Tschechien lässt seine Bürger seit gestern wieder ausreisen und auch die Ausgangsbeschränkungen sind aufgehoben. Allerdings nur, weil ein Gericht dies aus formalen Gründen für rechtswidrig erklärt hatte. Damit können Berufspendler wieder ungehindert nach Österreich.

Doch egal, ob positive oder negative Entwicklung, überall und nicht nur in Europa kämpfen die Regierungen dagegen an, dass die Lockerungen zu Leichtsinn verführen. Die Konsequenzen für Disziplinlosigkeit fallen allerdings unterschiedlich aus: In Bayern etwa können Verstöße gegen die Mundschutzpflicht bis zu 5000 Euro kosten – dann nämlich, wenn Ladenbesitzer nicht sicherstellen, dass ihr Personal eine Mund-Nasen-Bedeckung trägt. In Bussen, Bahnen und Geschäften werden für die fehlende Gesichtsabdeckung 150 Euro fällig.

In Sydney sind drei Strände wenige Tage nach ihrer Öffnung wieder gesperrt worden, weil sich die Menschen nicht an die Corona-Regeln gehalten haben. Wie Neuseeland ist es auch Australien bisher gelungen, die Kurve der Infektionen relativ niedrig zu halten.