Schönberg – Normalerweise herrscht an einem Samstag wie heute Hochbetrieb auf der Brennerautobahn. Auch der Parkplatz bei der Raststätte an der Europabrücke ist übervoll. Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Reisebeschränkungen bleibt der Verkehr nahezu vollständig aus. Stattdessen machen sich auf der Raststätte Baufahrzeuge breit. Die Gemeindeguts­agrargemeinschaft Schönberg ließ dort den „Touristen-Supermarkt“ abreißen, derzeit entsteht an dessen Stelle ein Neubau. Der Agrar gehören Gründe entlang der Autobahn sowie die Raststation Europabrücke, an den Betrieben ist man umsatzbeteiligt bzw. nimmt man Pacht ein.