Tschechien will Corona-Notstand bis 25. Mai verlängern

Der Termin 25. Mai wurde vorgeschlagen, weil gerade an diesem Tag die schrittweise Abschaffung der Restriktionen abgeschlossen sein soll. Die Restriktionen galten bisher als Anordnung des Gesundheitsministeriums, was jedoch am Donnerstag ein Prager Gericht aus formellen Gründen gekippt hatte. So beschloss nun das Kabinett dieselben Maßnahmen als Regierungsmaßnahmen, allerdings aufgrund einer anderen Rechtsnorm - des sogenannten Krisengesetzes. Die Verwendung des Krisengesetzes ist nur im nationalen Notstand möglich.